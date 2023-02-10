الصادق الغرياني: لا يجوز وضع ملصقات دعائية في شوارع ليبيا لقناة مثل “فرانس 24″، وعلى وزارة الثقافة منع ذلك.

ــ هذا الأمر فيه إذلال واحتقار لنا، لأنهم لن يقبلوا بنشر إعلانات لدار الإفتاء في بلادهم.

ــ نحن نعلم أن هؤلاء أعداء، وهذه قنوات تُسيء للمسلمين وللمقدسات وتبث الفتنة وتنشر الأكاذيب.

ــ لا يجوز للمسلم أن يُعين على هذا الإثم والعدوان ونشر الكذب والفتنة، ويجب إصدار قرارات بمنع هذه الإعلانات.

ــ المسؤولون في بلادنا لديهم صلاحيات ويجب أن يتعاملوا بالقانون والآخرين يمنعوننا من حقوقنا، وحريتنا تكون مستباحة، أليست لنا كرامة ولا حقوق؟!.

ــ يجب ان نضرب على أيدي هؤلاء بكل ما نستطيع، ولا نترك هذه الأمور تمر دون حساب. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-02-10 15:42:10

1676043730