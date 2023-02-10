عاجل // الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: – إجمالي قتلى الزلزال في تركيا بلغ 189

#عاجل // الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان:

– إجمالي قتلى الزلزال في تركيا بلغ 18991 وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 75 ألفًا.

– أكثر من 144 ألف شخص يعملون في البحث والإنقاذ.

– نسعى لإنقاذ كافة الأرواح في جميع المناطق.

– الدولة التركية تحاول بكل جهودها تقديم المساعدة.

– الوضع صعب جدا لكننا نسعى للوصول إلى جميع المناطق.

– في أسرع وقت ممكن سنبدأ عملية الإعمار.

– سندفع الإيجارات للأشخاص الذين لا يريدون البقاء بالخيام.

– الاستجابة للزلزال ليست بالسرعة التي أردناها.

#ليبيا_24

2023-02-10 14:29:46

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