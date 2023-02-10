عاجل // الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: – إجمالي قتلى الزلزال في تركيا بلغ 189

#عاجل // الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان:
– إجمالي قتلى الزلزال في تركيا بلغ 18991 وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 75 ألفًا.
– أكثر من 144 ألف شخص يعملون في البحث والإنقاذ.
– نسعى لإنقاذ كافة الأرواح في جميع المناطق.
– الدولة التركية تحاول بكل جهودها تقديم المساعدة.
– الوضع صعب جدا لكننا نسعى للوصول إلى جميع المناطق.
– في أسرع وقت ممكن سنبدأ عملية الإعمار.
– سندفع الإيجارات للأشخاص الذين لا يريدون البقاء بالخيام.
– الاستجابة للزلزال ليست بالسرعة التي أردناها.
#ليبيا_24
2023-02-10 14:29:46
1676039386
أضف تعليقـك