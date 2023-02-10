تنبيه | صورة فضائية عالية الدقة لمركز العاصفة المتوسطية وهي تدور بعكس عقارب ال

⚠️ تنبيه | صورة فضائية عالية الدقة لمركز العاصفة المتوسطية وهي تدور بعكس عقارب الساعة متجهة جنوبا نحو سواحل #ليبيا مع سرعة رياح قد تتجاوز 70 كم مصحوبة بأمطار بدأت تهطل في #طرابلس قبل قليل . #المرصد 📸 : مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء
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ليبيا مباشر
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