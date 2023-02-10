عاجل

تنبيه | صورة فضائية عالية الدقة لمركز العاصفة المتوسطية وهي تدور بعكس عقارب ال

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

⚠️ تنبيه | صورة فضائية عالية الدقة لمركز العاصفة المتوسطية وهي تدور بعكس عقارب الساعة متجهة جنوبا نحو سواحل #ليبيا مع سرعة رياح قد تتجاوز 70 كم مصحوبة بأمطار بدأت تهطل في #طرابلس قبل قليل . #المرصد 📸 : مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك