صور | فوج من الحركة الكشفية الليبية يشارك في أعمال إغاثة المنكوبين بالزلزال في #تركيا مثل تقديم الطعام و المياه و تحميل المعدات و مساعدة المسنين و المصابين على التنقل و الحركة . #ليبيا #المرصد