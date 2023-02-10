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صور | فوج من الحركة الكشفية الليبية يشارك في أعمال إغاثة المنكوبين بالزلزال في #

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | فوج من الحركة الكشفية الليبية يشارك في أعمال إغاثة المنكوبين بالزلزال في #تركيا مثل تقديم الطعام و المياه و تحميل المعدات و مساعدة المسنين و المصابين على التنقل و الحركة . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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