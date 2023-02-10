عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي: المجتمع الدولي يعتبر ما قام به مجلس النواب مناورة سياسية ما لم تكن مقرونة بخارطة طريق واضحة قبل نهاية الشهر.
– على مجلس النواب القيام بشيء واقعي ملموس تجاه الانتخابات، ولا يُمكن إقناعنا بأنّ ترحيل الإشكاليات سيحل الخلافات.
– يجب وضع خارطة طريق تحدّد موعدًا جليًا للانتخابات من غير تلاعب بالألفاظ ودسّ السمّ في الدّسم وزرع الألغام.
– المجتمع الدولي هيّأ نفسه لتجاوز المجلسيْن، وهما مَن حفرا قبرهما بأيديهما بالتمطيط والتلاعب بالعملية السياسية، وعليهما أن يعتبرا بالصّخيرات وجنيف. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-02-10 17:00:07
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