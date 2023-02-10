الكاتب أحمد التهامي: لا يفرق معي فوز سيف الإسلام القذافي أو خليفة حفتر في الانتخ

الكاتب أحمد التهامي: لا يفرق معي فوز سيف الإسلام القذافي أو خليفة حفتر في الانتخابات الرئاسية، المشكلة هو رفض البعض للاثنين.

ــ البعض يريد تفصيل قوانين الانتخابات، لمنع ترشح حفتر وسيف الإسلام.

ــ حتى يدخل سيف الإسلام محكمة #سبها يجب أن يدخل سبها أصلاً، وسبها تتبع من عسكريًا، هل تتبع قوات حفتر أم أي قوات أخرى؟.

ــ ما المقابل الذي سيتم منحه لحفتر كي يستقيل، هل سيستقيل الدبيبة في المقابل؟.

ــ أنصار حفتر لا يريدونه أن يترك منصبه، فلماذا إذن سيستقيل، هل يستقيل ليترك الساحة للدبيبة؟.

ــ من يقول إن حفتر عيّن أبنائه قادة في الجيش، فنفس الأمر ينطبق على عبد الرحمن السويحلي والصادق الغرياني وعبد الحميد الدبيبة.

ــ كيف يكون هناك رئيس وزراء يُشرف على الانتخابات ويترشح لها في نفس الوقت؟ هذا لا يحدث إلا في ليبيا. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-02-10 18:01:35

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