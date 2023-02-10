يواصل منتخب ليبيا للرقبي، معسكره التحضيري بمدينة بنغازي، استعدادا للمشاركة في ا

يواصل منتخب ليبيا للرقبي، معسكره التحضيري بمدينة بنغازي، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للعبة، والتي ستحتضنها مدينة العين الإماراتية في الثامن عشر من الشهر الجاري، ويسعى منتخب ليبيا بقيادة المدرب عاطف يعقوبي، لتقديم وجه مشرف لليبيا، خاصة بعد تحقيقه الميدالية الفضية في بطولة العربية التي أقيمت بتونس العام الماضي .

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