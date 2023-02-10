وقع بريد ليبيا اتفاقية تعاون مع نظيره التونسي، وبحسب الحساب الرسمي للبريد، فإن ا

وقع بريد ليبيا اتفاقية تعاون مع نظيره التونسي، وبحسب الحساب الرسمي للبريد، فإن الاتفاقية تنص على تطوير التعاون الثنائي المشترك بين المؤسستين في مجال الخدمات البريدية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الطرفين، حيث سيتولى البريد التونسي تأمين معالجة وترحيل مراسلات البريد الدولي الموجهة من وإلى بريد ليبيا، وفق اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البريدية.

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