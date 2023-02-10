موسى الكوني: نحن سعداء بالتدخل الأمريكي وعودتها لقيادة الملف الليبي من جديد، لأن #أمريكا تركتنا في مهب الرياح.

ــ #روسيا تريد أن تعيد أمجادها مع القذافي، لأن #ليبيا كانت الأقرب لها في عهده.

ــ ليبيا بالنسبة لروسيا، أهم من #سوريا بسبب موقعها في البحر المتوسط، وعمقها وتأثيرها الإفريقي.

ــ الصراع في ليبيا على الحكم والمال، لأن المُسلحين لا يتبعون لأحد ولا ينصاعوا بشكل حقيقي لأوامر الدولة.

ــ المجتمع الدولي يعترف بحكومة الدبيبة ولا يعترف بحكومة باشاغا رغم أنها حصلت على الثقة من البرلمان.

ــ حكومة الدبيبة قادرة على إجراء الانتخابات، لكن إفشالها يأتي لأن كل طرف لديه مصلحة في عدم إجرائها سواء الأطراف الدولية أو المحلية. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-02-10 19:52:17

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