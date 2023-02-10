صور | عدد من أعيان #العربان و #قماطة و #الجعافرة و #اولاد_بريك يزورون منزل معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة للاطمئنان على صحته و سلامته. #ليبيا #المرصد