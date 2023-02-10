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صور | عدد من أعيان #العربان و #قماطة و #الجعافرة و #اولاد_بريك يزورون منزل معمر

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عدد من أعيان #العربان و #قماطة و #الجعافرة و #اولاد_بريك يزورون منزل معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة للاطمئنان على صحته و سلامته. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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