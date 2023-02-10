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صرح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بأن الاجتماع مع وزير الخارجية الإ

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صرح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بأن الاجتماع مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في روما اليوم الجمعة كانا ناجحا وبحسب الحساب الرسمي للبعثة فقد تناول الاجتماع التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، وأكد كلا الطرفين على ضرورة العمل الجاد للوصول للانتخابات في ليبيا من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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