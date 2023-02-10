موسى الكوني: هانيبال القذافي المسجون في #لبنان الآن، لا أعتقد أنه يعلم أين اختفى الإمام موسى الصدر.

ــ معمر القذافي لا يضع سره عند شخص واحد، وكما يريد اللبنانيون معرفة مكان الإمام موسى الصدر، نحن نريد أن نعرف أيضًا.

ــ نعتب على إخوتنا في لبنان، بأنه لا ينبغي أن يتم محاسبة شخص على ذنب لم يرتكبه، لو كان ارتكب القذافي ذنبًا، لا ينبغي أن يتم محاسبة شخص آخر على ما فعله.

ــ الشعب الليبي أخذ لثأر اللبنانيين من القذافي، إذن ينبغي عليهم أن يسمحوا بدخول الليبيين، وأن يستقبلوا أي وفود رسمية ليبية، ولا يعيقون دخولهم في المطارات.

ــ تحدثت مع نبيه بري عندما كنت في المجلس الرئاسي السابق، وشعرت أن إخوتنا في لبنان لا يريدون أن يصلوا إلى الحقيقة.

ــ إذا كانت مصلحة ليبيا في #تل_أبيب سأذهب إلى هناك، وأنا لا أمثل مصلحة أي دولة في ليبيا.

ــ الجيش الليبي انهار منذ هزيمة القذافي في حرب #تشاد، ولم يعد هناك جيش حقيقي في البلاد.

ــ بعض قادة الجيش انضموا إلى المليشيات الجهوية أو الإجرامية، وبعضهم التزم في بيته. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-02-10 22:06:16

1676066776