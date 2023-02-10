عاجل > الاتحاد الليبي لكرة الطائرة يفرض عقوبة خسارة نادي الأهلي #طرابلس بثلاث

عاجل > الاتحاد الليبي لكرة الطائرة يفرض عقوبة خسارة نادي الأهلي #طرابلس بثلاثة أشواط لصفر في مباراته الأخيرة مع السويحلي. ⚡️معاقبة مساعد مدرب نادي الأهلي من مرافقة الفريق لمبارتين متتاليتين. ⚡️منع جمهور النادي من حضور باقي مباريات فريقه للموسم الحالي 2023. #ليبيا #المرصد (قرار)
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ليبيا مباشر
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