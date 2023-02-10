محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية: الأجهزة الرقابية ستص

محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية: الأجهزة الرقابية ستصحح الاتفاقية النفطية مع #إيطاليا، ويمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتسوية الخلاف مع #القاهرة.

ــ الاتفاقية النفطية لم يتم مناقشتها معنا، ولم تتبع الإجراءات القانونية السليمة في المفاوضات الخاصة بها.

ــ المفاوضات حول الاتفاقية من دون إذن الحكومة الليبية مخالفة قانونية واضحة ولا زالت قائمة.

ــ الاتفاقية أضافت للطرف الأجنبي 8% من حصته الحالية التي هي حوالي 30%، والزيادة التي حصل عليها الجانب الإيطالي لا مبرر لها الآن.

ــ الاستثمار الإيطالي الذي يتحدثون عنه بقيمة 8 مليار دولار، ونصف المبلغ ستدفعه الدولة الليبية.

ــ موضوع الاتفاقية تم رفعه للمجلس الأعلى للطاقة رغم انه اختصاص أصيل لوزارة النفط والغاز.

ــ المجلس الأعلى للطاقة، سلب العديد من اختصاصتنا، ولسنا ضد تطوير أي شيء يخص قطاع النفط في هذه الفترة التي تحتاج لدخل إضافي.

ــ تهديد مجلس القبائل بإغلاق النفط بسبب الاتفاقية، لتأثيرها المباشر عليهم، لكن لا استطيع تقدير مدى جديته من عدمها حاليًا.

ــ حكومة الوحدة الوطنية وقعت على مذكرة تفاهم مع #تركيا، وهي إبداء رغبة من الطرفين في التعاون بمجال النفط، وليست اتفاقية.

ــ عندما أصدر رئيس #مصر مرسوم بخط حدودي، لاحظنا أنه سيستقطع حوالي 60 ألف كيلومتر من المياه الاقتصادية الليبية.

ــ أبدينا اعتراضنا على الأحادية في هذا الأمر، وقوانين البحار نظمت الأمر، وهناك طرق أخرى مثل اللجوء لمحكمة العدل الدولية. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-02-10 23:09:52

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