موسى الكوني: توجد عناصر عديدة من النظام السابق جيدة وقادرة على إدارة البلاد، وال

موسى الكوني: توجد عناصر عديدة من النظام السابق جيدة وقادرة على إدارة البلاد، والمحسوبون على فبراير ليس لديهم الخبرة الكافية.

ــ الجميع يُعرقل الانتخابات في #ليبيا، لأن كل الأطراف تريد أن تكون هي صاحبة السلطة المطلقة، والبلاد منذ 2011م ينقصها أن يكون لها رأس واحد يحكم الدولة.

ــ كل الأجسام الموجودة حاليًا في #ليبيا، لا تستطيع السيطرة على كل البلاد.

ــ لابد أن نذهب إلى الانتخابات، وأن يتمكن الرئيس القادم من السيطرة على كل البلاد.

ــ يجب أن تكون فترة الحملات الانتخابية طويلة، قد تصل لعام كامل، حتى تفرز شخصيات قادرة على حكم البلاد وقيادة التناقضات.

ــ لا أفكر في خوض الانتخابات، واستقالتي من المجلس الرئاسي وعودتي مرة أخرى، حتى أحقق ما فشلنا فيه للوصول إلى الانتخابات. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-02-11 01:02:10

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