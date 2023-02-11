بدر ماشاء الله، رئيس حراك #ليبيا الوطن: حكومة الدبيبة مُنتهية الولاية وجميع الأج

بدر ماشاء الله، رئيس حراك #ليبيا الوطن: حكومة الدبيبة مُنتهية الولاية وجميع الأجسام بلا أي شرعية.

ــ لدينا مشكلة دستورية في تدخل مجلسي النواب والدولة في اختصاصات هيئة صياغة الدستور.

ــ لدينا حاليًا أزمة أن جسمين مُنتهيا الولاية يصدران تعديلاً للإعلان الدستوري الـ13، وهذا مرفوض شكلاً وموضوعًا.

ــ نرفض هذا التعديل الذي يُشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق التبادل السلمي للسلطة.

ــ نطالب البعثة الأممية والمجتمع الدولي بأن يكون عندها حسن الظن وألا تدخل في مجازفات خاسرة وفاشلة مسبقة. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2023-02-11 00:46:13

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