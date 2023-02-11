السفير الليبي لدى #تركيا، مصطفي القليب: خرج 21 ليبيًا ممّن كانوا عالقين في مناطق جنوب تركيا، وصل 15 منهم إلى #إسطنبول، وعاد بعضهم إلى #ليبيا.

ــ خرج من المنطقة 4 طلاب، 3 منهم سيصلون غدًا إلى #أنقرة، والرابع طلب المغادرة إلى ليبيا.

ــ لا توجد إصابات سوى طفل تلقى العلاج وغادر المستشفى سريعًا، وأحوال الجالية الليبية، جيدة، ولا تواجه مشاكل حاليًا.

ــ المنطقة التي ضربها الزلزال بتركيا لا تقيم بها جالية ليبية كبيرة بل عدد من الطلاب ورجال الأعمال، وقد أخرجوا منها.

ــ وصل فريق لييي لتقديم المساعدات، يضم 105 أفراد، بينهم 5 طبيبات، وبدأ عمله فور وصوله. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-11 00:07:09

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