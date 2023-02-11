رئيس اتحاد كرة الطائرة عدنان البكباك: نحن من حرركم وأنا مصراتي وأشجع نادي السويح

رئيس اتحاد كرة الطائرة عدنان البكباك: نحن من حرركم وأنا مصراتي وأشجع نادي السويحلي
– أسامة طليش ينفي كل الاخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تفيد بتحريضه جمهور الأهلي ضد جمهور السويحلي
– طليش : جمهور السويحلي طلبوا مني شخصيا بالتدخل وفض الشجار الذي حصل بينهم وبين جمهور الأهلي طرابلس.
– طليش: حاولنا فض الشجار بين الجمهورين ولكن جمهور الأهلي أصر بانه فريقهم ظلم.
– طليش: حاولت التحدث مع السيد عدنان البكباك رئيس اتحاد كرة الطائرة ولكن البكباك تلفظ ببعض الألفاظ غير اللائقة،وقال نحن من حررناكم وأنا هنا لأشجع نادي السويحلي وأهل مدينتي
– طليش : رئيس اتحاد كرة الطائرة لم يكن محايد و تعامل بأنه مصراتي وشجع نادي السويحلي
#ليبيا_24
2023-02-11 08:13:33
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