رئيس اتحاد كرة الطائرة عدنان البكباك: نحن من حرركم وأنا مصراتي وأشجع نادي السويح

رئيس اتحاد كرة الطائرة عدنان البكباك: نحن من حرركم وأنا مصراتي وأشجع نادي السويحلي

– أسامة طليش ينفي كل الاخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تفيد بتحريضه جمهور الأهلي ضد جمهور السويحلي

– طليش : جمهور السويحلي طلبوا مني شخصيا بالتدخل وفض الشجار الذي حصل بينهم وبين جمهور الأهلي طرابلس.

– طليش: حاولنا فض الشجار بين الجمهورين ولكن جمهور الأهلي أصر بانه فريقهم ظلم.

– طليش: حاولت التحدث مع السيد عدنان البكباك رئيس اتحاد كرة الطائرة ولكن البكباك تلفظ ببعض الألفاظ غير اللائقة،وقال نحن من حررناكم وأنا هنا لأشجع نادي السويحلي وأهل مدينتي

– طليش : رئيس اتحاد كرة الطائرة لم يكن محايد و تعامل بأنه مصراتي وشجع نادي السويحلي

#ليبيا_24

2023-02-11 08:13:33

1676103213