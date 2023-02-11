حصيلة الزلزال المدمر في #سوريا و #تركيا ترتفع إلى أكثر من ٢٥ ألف قتيل بعد ٦ أيا

🔴 حصيلة الزلزال المدمر في #سوريا و #تركيا ترتفع إلى أكثر من ٢٥ ألف قتيل بعد ٦ أيام من وقوعه ♦️ الدفاع المدني السوري يعلن غياب أي مؤشرات على وجود أحياء تحت الأنقاض وانتهاء عمليات الإنقاذ ♦️ #تركيا تعلن إجلاء ما يقرب من ٩٣ ألف شخص من المناطق التي ضربها الزلزال لتفاصيل أكثر | https://hdth.tv/ydhrf

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