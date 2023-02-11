صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية: لقاء باشاغا وحفتر يحمل أكثر من رسالة استراتيجية، تستهدف إعادة تشكيل تحالفات قبل الاستحقاق الانتخابي المنتظر هذا العام.

ــ إخفاء حفتر اصطفافه وراء باشاغا، هدفه تقديم نفسه كبديل سياسي للسلطة، خاصة أنه يرغب فيها.

ــ الاجتماع بين الجانبين جاء بعد تكثيف #الولايات_المتحدة، مشاوراتها مع حفتر، لطرد مجموعة “فاغنر الروسية، وتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل انقضاء 2023.

ــ باشاغا يُسوق لحكومته، عبر الإعلان عن بحثه مع حفتر ملف الوجود الأجنبي في #ليبيا لدور حكومته، وللفت الانتباه إلى قدرتها على التدخل في المفاوضات الجارية لإخراج المرتزقة الأجانب.

ــ عدم قدرة باشاغا على إدارة السلطة من #طرابلس، فشل سياسي ذريع، استغله دعاة تنصيب حكومة ثالثة لإقامة تحالفات معقدة.

ــ اللقاءات اللافتة لباشاغا تعكس التخلي عن سيناريو إزاحة الحكومتين وتنصيب حكومة ثالثة، في الوقت الراهن.

ــ تحركات من يدعمون فتحي باشاغا في #سرت و #بنغازي، تعكس غياب مؤشرات نهاية الانقسام الحكومي، والتخلي عن سيناريو الحكومة الثالثة. #ليبيا_برس

2023-02-11 11:20:52

1676114452