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شارك وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاج

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شارك وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية (111)، والذي تم خلال مناقشة سُبل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة والتي تساهم في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات عبر كافة المنافذ المشتركة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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