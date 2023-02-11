مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان: تم الزج بعشرات التونسيين في قضايا إرهابية “كيدية” في ليبيا، رغم أنه لا علاقة لهم بالإرهاب.

ــ يوجد 17 طفلاً تونسيًا مُحتجزون في سجون #ليبيا، تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة.

ــ على السلطات التونسية أن تسارع بطرح مسالة عودة هؤلاء الأطفال، بالتنسيق مع السلطات الليبية ومنظمة الأمم المتحدة واليونيسيف.

ــ هناك أيضًا نحو 160 تونسيًا في سجون ليبيا، أغلبهم تورطوا في قضايا ذات صبغة إرهابية.

ــ يمكن الاستناد إلى اتفاقية تبادل المساجين بين ليبيا و #تونس لترحيل أطفال الدواعش، وكذلك المتهمات بالإرهاب بعد صدور أحكام قضائية ضدهن.

ــ القضاء الليبي أدان مؤخرًا 10 تونسيات زوجات دواعش، وصدرت أحكام قضائية ضدهن تتراوح بين سنة و16 سنة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-11 13:46:03

1676123163