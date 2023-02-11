أجرت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اتصالاً هاتفياً مع نظيرها التونسي نب

أجرت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اتصالاً هاتفياً مع نظيرها التونسي نبيل عمار أمس الجمعة. وقدمت المنقوش التهنئة بمناسبة تعيين عمار وزيرا للخارجية، كما أكد الوزيران استمرار التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.