ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، إمكانيات التعاون في مجا

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، إمكانيات التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاري، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، وذلك على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وبحسب الحساب الرسمي للوزارة، فقد تم الاتفاق على إرسال وفد من رجال الأعمال الليبيين إلى فلسطين لبحث شكل وجوانب التعاون.

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