شهد الدوري الممتاز لكرة القدم، انسحاب عدد من الأندية من خوض المباريات، على خلفية إصدارها لبيانات ذكرت فيها رفضها للعب في حال عدم المساواة الدعم المالي المقدم من الدولة لجميع الأندية، وأعلن اتحاد الكرة احتساب نقاط المباراة لفريق التحدي واعتباره فائزا بهدفين نظيفين أمام فريق شباب الجبل، والذي قرر عدم المجئ لملعب اللقاء، فيما لم يتم لعب مباراة الخمس والسويحلي، بعد إغلاق ملعب الخمس من طرف إدارة النادي.

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