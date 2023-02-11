خبر | حاتم العريبي رئيس لجنة اعمار #بنغازي المشكلة بقرار البرلمان لـ #المرصد : ب

خبر | حاتم العريبي رئيس لجنة اعمار #بنغازي المشكلة بقرار البرلمان لـ #المرصد : باشرنا بمساندة القوات المسلحة و الداخلية ازالة العشوائيات و الزوائد في منطقة أبوهديمة للمباشرة فورًا في إعادة تأهيلها و صيانة العمارات وتوسعة الطريق و انشاء حدائق و ملاعب أطفال و مساحات خضراء . #ليبيا
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ليبيا مباشر
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