خبر | حاتم العريبي رئيس لجنة اعمار #بنغازي المشكلة بقرار البرلمان لـ #المرصد : ب

خبر | حاتم العريبي رئيس لجنة اعمار #بنغازي المشكلة بقرار البرلمان لـ #المرصد : باشرنا بمساندة القوات المسلحة و الداخلية ازالة العشوائيات و الزوائد في منطقة أبوهديمة للمباشرة فورًا في إعادة تأهيلها و صيانة العمارات وتوسعة الطريق و انشاء حدائق و ملاعب أطفال و مساحات خضراء . #ليبيا