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خبر | حاتم العريبي رئيس لجنة اعمار #بنغازي المشكلة بقرار البرلمان لـ #المرصد : ب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | حاتم العريبي رئيس لجنة اعمار #بنغازي المشكلة بقرار البرلمان لـ #المرصد : باشرنا بمساندة القوات المسلحة و الداخلية ازالة العشوائيات و الزوائد في منطقة أبوهديمة للمباشرة فورًا في إعادة تأهيلها و صيانة العمارات وتوسعة الطريق و انشاء حدائق و ملاعب أطفال و مساحات خضراء . #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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