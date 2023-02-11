يعتمد الوقت الذي يمكن أن يقضيه الضحايا صامدين تحت الأنقاض على درجة الإصابة والظ

♦️ يعتمد الوقت الذي يمكن أن يقضيه الضحايا صامدين تحت الأنقاض على درجة الإصابة والظروف الجوية المحيطة ♦️ الماء والهواء والطقس هي الـ 3 عوامل الحاسمة في قدرة العالقين على النجاة ♦️ أغلب عمليات الإنقاذ تتم في أول 24 ساعة وبعدها تنخفض فرص العثور على ناجين لتفاصيل أكثر | https://hdth.tv/cnnjq

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