⭕ إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ♦️ الزلزال المدمر استمر 65 ثانية وكان بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ♦️ الطاقة المنبعثة من الزلزال كانت تعادل 500 قنبلة ذرية ♦️ تسجيل 1.891 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال لتفاصيل أكثر | https://hdth.tv/wd4ae
#زلزال_سوريا_تركيا
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إدارة الكوارث والطوارئ التركية: الزلزال المدمر استمر 65 ثانية وكان بقوة 7.7 د
⭕ إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ♦️ الزلزال المدمر استمر 65 ثانية وكان بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ♦️ الطاقة المنبعثة من الزلزال كانت تعادل 500 قنبلة ذرية ♦️ تسجيل 1.891 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال لتفاصيل أكثر | https://hdth.tv/wd4ae
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