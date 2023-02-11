إدارة الكوارث والطوارئ التركية: الزلزال المدمر استمر 65 ثانية وكان بقوة 7.7 د

⭕ إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ♦️ الزلزال المدمر استمر 65 ثانية وكان بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ♦️ الطاقة المنبعثة من الزلزال كانت تعادل 500 قنبلة ذرية ♦️ تسجيل 1.891 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال لتفاصيل أكثر | https://hdth.tv/wd4ae

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