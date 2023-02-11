أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج: – السياسيون والعسكريون في المش

أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج:

– السياسيون والعسكريون في المشهد الليبي على تواصل مستمر معي

– تواصلت مع المشير خليفة حفتر لمرات عدة وفي أكثر من مناسبة

– المشير خليفة حفتر يمتلك الحق بتقديم رؤاه وأفكاره

– الحل يتمثل في استيعاب المجموعات المسلحة في طرابلس و برقة في المؤسسة الأمنية والعسكرية.

– المجموعات المسلحة لا تخضع للسلطة السيادية.

– نعاني من الانقسام في المؤسسة العسكرية.

– توجد مؤسسة عسكرية منضبطة في طرابلس وبرقة.

– نأمل إنجاز جهد “5+5” لتوحيد المؤسسة العسكرية.

– في إجراءات في المنطقة الشرقية لمحاولة بناء مختلف أصناف القوات المسلحة فما الذي يمنع أن يكون هناك رئاسة أركان واحدة؟

– محاولة دخول فتحي باشاغا لطرابلس خلق أزمة عسكرية بين الشرق والغرب أساسها خلاف سياسي بين الأطراف

#ليبيا_24

2023-02-11 23:18:04

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