صور | وصول طائرة الخطوط الافريقية من معيتيقة الى #دمشق محملة بـ 20 طنًا من المسا

صور | وصول طائرة الخطوط الافريقية من معيتيقة الى #دمشق محملة بـ 20 طنًا من المساعدات مقدمة من حكومة الدبيبة لمنكوبي الزلزال . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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