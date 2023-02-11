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صور | وصول طائرة الخطوط الافريقية من معيتيقة الى #دمشق محملة بـ 20 طنًا من المسا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وصول طائرة الخطوط الافريقية من معيتيقة الى #دمشق محملة بـ 20 طنًا من المساعدات مقدمة من حكومة الدبيبة لمنكوبي الزلزال . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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