أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج: اتجاه باشاغا إلى الشرق ولقائه بحف

أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج: اتجاه باشاغا إلى الشرق ولقائه بحفتر وعمله من بنغازي رسالة إيجابية.

– لم أشارك في أي حرب منذ أن استقلت من المجلس العسكري #طرابلس.

– تفاجئت بورود اسمي في مذكرة النائب العام قبل تسوية الأمر ورفعه.

– المحامين أبلغوني قبل أسابيع أنني لم أعد محظورًا أو ممنوعًا من دخول #ليبيا.

– أؤيد أي مبادرة تدعو لاجتماع الفرقاء وتُنهي الحرب.

– حاورنا النظام السابق وجلسنا معهم كإخوة وطلبنا إنشاء مركز دراسات لتوظيف طاقات الشباب.

– شاركت في كافة الحوارات السياسية بصفتي رئيسًا لحزب الوطن.

– للأسف ما زلنا تحت ربقة البعثة الأممية لكننا متفائلون برئاستها الحالية.

– المبعوث الأممي أقرب ما يكون بساعي بريد ينقل ما نصل إليه إلى الأمم المتحدة. #ليبيا_برس

2023-02-12 01:15:47

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