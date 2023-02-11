عضو المؤتمر العام السابق، عبدالمنعم اليسير، يكتب …. تصدع السدود والمباني في تركي

عضو المؤتمر العام السابق، عبدالمنعم اليسير، يكتب …. تصدع السدود والمباني في تركيا ، ما دور الفساد ؟ ‏

– الشرطة التركية تقبض على المقاولين والمسؤولين عن البناء أثناء هروبهم في المطار.

– السبب هو رداءة مواد البناء، كانت هناك عمارات سكنية قديمة لم تتأثر بالزلزال لأنها مطابقة للمواصفات أما هذه العمارات مضى على بناءها عام واحد فقط وانهدمت.

– للأسف، سوف نستيقظ يوما ونكتشف المصايب التي تسببت بها الشركات التركية التي تعاقد معها جهاز النهب لتطوير المرافق الإدارية.

– الفساد المستشري في تركيا ليس من الصعب ملاحظته وتأثير الفساد وخيمة على كل شيء.

– عندما تسافر عن طريق مطار اسطنبول وتتمعن في بعض المناطق ترى ببساطة رداءة التنفيذ وهذا دليل على أن مستوى الفساد عالي، لأنه إذا كانت الأمور واضحة لعابر السبيل من المستحيل أن تكون غائبة على المفتشين وهذا يدل على الفساد.

– ترتيب تركيا في الفساد ليس سيء فقط ولكنه يزداد سواء مع أردوغان.

– لقد تراجع ترتيب تركيا في الفساد من 50 في 2012 إلى 38 في 2021 من 180 دولة.

– إن صعود أردوغان وحزبه إلى السلطة كان معبد بالفساد والرشاوي، بدأت في القمامة وانتشرت إلى عدة قطاعات.

– كان لجهاز نهب الدبيبة دور كبير في فتح الطريق لأردوغان وشركاته الفاسدة.

– من المؤسف أن تكون تركيا شريك لليبيا في أي شيء لأن ليبيا تحتاج إلى أن تكون شريك مع دول قيادية في النزاهة وليس من القاع وفي طريقها إلى أسفل القاع.

#ليبيا_24

2023-02-11 21:56:35

1676152595