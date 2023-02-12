أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج: لقاؤنا مع ‎علي الصلابي في اجتماع ‎#اسطنبول لم يأخذ الطابع العملي للخروج من ‎الأزمة.

– أمارس دور سياسي مع كافة الأحزاب والمكونات في #ليبيا للمساهمة والوصول إلى أهداف سياسية.

– #تركيا لم تتدخل في اجتماع #اسطنبول الذي حضرته العديد من الأحزاب.

– السيادة الوطنية أحد ركائز الدولة ولا أجد أي مبرر لتواجد ‎عسكري أجنبي داخل #ليبيا.

– نرفض التدخلات الأجنبية الداعمة لتقوية ‎أطراف سياسية على حساب ‎السيادة الوطنية.

– لدي تواصل مع المجموعات في ‎#طرابلس ودوري فقط حثهم على الانخراط في ‎مؤسسات الدولة.

– تكليف ‎فتحي باشاغا ليس مجرد ورقة يمنحها ‎البرلمان دون التأكد من القدرة على الإنجاز.

– دعوتنا لإجراء ‎الانتخابات مطلب للقضاء على ثنائيات الانقسام بوجود ‎حكومتين وجيشين.

– أمارس عملا سياسيًا وليس لي أي علاقة بإشعال ‎حرب أو الدفع باتجاه ‎انتقام. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-02-12 02:05:41

1676167541