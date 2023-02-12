أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج: لقاؤنا مع علي الصلابي في اجتماع #اسطنبول لم يأخذ الطابع العملي للخروج من الأزمة.
– أمارس دور سياسي مع كافة الأحزاب والمكونات في #ليبيا للمساهمة والوصول إلى أهداف سياسية.
– #تركيا لم تتدخل في اجتماع #اسطنبول الذي حضرته العديد من الأحزاب.
– السيادة الوطنية أحد ركائز الدولة ولا أجد أي مبرر لتواجد عسكري أجنبي داخل #ليبيا.
– نرفض التدخلات الأجنبية الداعمة لتقوية أطراف سياسية على حساب السيادة الوطنية.
– لدي تواصل مع المجموعات في #طرابلس ودوري فقط حثهم على الانخراط في مؤسسات الدولة.
– تكليف فتحي باشاغا ليس مجرد ورقة يمنحها البرلمان دون التأكد من القدرة على الإنجاز.
– دعوتنا لإجراء الانتخابات مطلب للقضاء على ثنائيات الانقسام بوجود حكومتين وجيشين.
– أمارس عملا سياسيًا وليس لي أي علاقة بإشعال حرب أو الدفع باتجاه انتقام. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)
2023-02-12 02:05:41
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