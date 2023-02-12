عاجل > ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في #تركيا إلى 24 ألف و 617 قتيل بينهم 1240 سوري. 📌ارتفاع حصيلة الضحايا في #سوريا لنحو 6000 قتيل و الإجمالي بين البلدين تجاوز 30 ألف . #ليبيا #المرصد ( بيانات رسمية )