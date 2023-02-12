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عاجل > ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في #تركيا إلى 24 ألف و 617 قتيل بينهم 1240

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في #تركيا إلى 24 ألف و 617 قتيل بينهم 1240 سوري. 📌ارتفاع حصيلة الضحايا في #سوريا لنحو 6000 قتيل و الإجمالي بين البلدين تجاوز 30 ألف . #ليبيا #المرصد ( بيانات رسمية )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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