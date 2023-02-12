أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج: ثورة الكرامة التي اندلعت ضد ‎الجم

أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج: ثورة الكرامة التي اندلعت ضد ‎الجماعات التكفيرية ببنغازي ‎حرب مقدسة.

– لم يطلب مني التدخل في أحداث ‎بنغازي ضد ‎الجماعات التكفيرية.

– كل من رفع ‎السلاح أمام ‎التنظيمات الإرهابية في ‎سرت وبنغازي ودرنة حرب مقدسة.

– تم تكفيري من ‎الجماعات التكفيرية وتعرضت لمحاولات ‎اغتيال عديدة لمعارضة أفكارهم.

– طرحت على المستشار ‎مصطفى عبدالجليل تأسيس ‎ديوان مجلس انتقالي للحفاظ على خصوصية ورمزية مدينة ‎بنغازي.

– بعد ثورة فبراير انتهى تواجد جميع أعضاء ‎الجماعةالليبية المقاتلة وانخرطوا في الإطار السياسي.

– السياسيون والعسكريون في ‎المشهد الليبي على تواصل مستمر معي.

– محاولة دخول ‎فتحي باشاغا لطرابلس خلق ‎أزمةعسكرية بين ‎الشرق والغرب أساسها خلاف سياسي بين الأطراف.

– هناك ‎مؤسسةعسكرية نظامية في كل من ‎برقة وطرابلس وخير دليل على ذلك وجود ‎اللجنةالعسكرية المشتركة 5+5. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-02-12 01:41:23

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