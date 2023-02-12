أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج: ثورة الكرامة التي اندلعت ضد ‎الجم

أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج: ثورة الكرامة التي اندلعت ضد الجماعات التكفيرية ببنغازي حرب مقدسة.
– لم يطلب مني التدخل في أحداث بنغازي ضد الجماعات التكفيرية.
– كل من رفع السلاح أمام التنظيمات الإرهابية في سرت وبنغازي ودرنة حرب مقدسة.
– تم تكفيري من الجماعات التكفيرية وتعرضت لمحاولات اغتيال عديدة لمعارضة أفكارهم.
– طرحت على المستشار مصطفى عبدالجليل تأسيس ديوان مجلس انتقالي للحفاظ على خصوصية ورمزية مدينة بنغازي.
– بعد ثورة فبراير انتهى تواجد جميع أعضاء الجماعةالليبية المقاتلة وانخرطوا في الإطار السياسي.
– السياسيون والعسكريون في المشهد الليبي على تواصل مستمر معي.
– محاولة دخول فتحي باشاغا لطرابلس خلق أزمةعسكرية بين الشرق والغرب أساسها خلاف سياسي بين الأطراف.
– هناك مؤسسةعسكرية نظامية في كل من برقة وطرابلس وخير دليل على ذلك وجود اللجنةالعسكرية المشتركة 5+5. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)
2023-02-12 01:41:23
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