عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة: المشاورات جارية الآن لتشكيل لجنة جديدة ق

عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة: المشاورات جارية الآن لتشكيل لجنة جديدة قبل نهاية فبراير لاختيار حكومة جديدة تُشرف على الانتخابات.

– السلطة الحالية لا يمكنها الإشراف على الانتخابات.

– إجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن غير ممكن.

– الخيار الأسلم الذي تجرى مشاورات بشأنه حاليا يتمثل في الوصول إلى سلطة واحدة للإشراف على الانتخابات.

– القوانين الانتخابية هي سبب الخلاف حتى الآن بين المجلسين.

– ما جاء في التعديل الدستوري الأخير هو نتاج التفاهم بين لجنتي الدولة والنواب في القاهرة.

– مجلس الدولة سيوافق على التعديل 13 للإعلان الدستوري، الذي تضمن النقاط الرئيسية لشكل الدولة ونظام الحكومة.

– التعديل بمثابة قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية القوانين الانتخابية التي ينتظرها مجلس الدولة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-12 12:04:45

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