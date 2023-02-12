الباحث السياسي، حافظ الغويل: #ليبيا ستظل ممزقة بين الشرق والغرب بعد 12 سنة من مأ

الباحث السياسي، حافظ الغويل: #ليبيا ستظل ممزقة بين الشرق والغرب بعد 12 سنة من مأساة فبراير 2011م.

ــ النخب السياسية في ليبيا مشغولة بالاستيلاء على السلطة، والاحتفاظ بها لحماية مصالحهم.

ــ الدبيبة وحفتر وباشاغا، هدفهم تأخير الانتخابات، وترسيخ التمسك بالسلطة بأي ثمن.

ــ لا يزال خطر تجدد الحرب مرتفعًا، ويمكن استغلاله بسهولة من خلال التدخل الخبيث، من خارج حدود ليبيا.

ــ الأطراف المتنازعة لا تذهب لإجراء مناقشات ذات أهداف طموحة مثل دمج الجماعات المسلحة في قوة شرطية وعسكرية واحدة.

ــ المحاولات الأخيرة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مجرد محاولة أخرى لاستبدال الحكومة الموازية المتنازعة، بسلطة مؤقتة أخرى في انتظار الانتخابات.

ــ أي تحرك لنزع السلاح سيزيد من خطر تجدد الصراع، ومن ترسيخ الانقسامات في ليبيا.

ــ الانفتاح المفاجئ على المصالحة مُجرد حيلة لتهميش الأمم المتحدة، التي تبدو عازمة على إحياء المسار الانتخابي.

ــ المجتمع العالمي يبدو راضيًا عن الفوضى المُدارة داخل حدود شمال #إفريقيا. #ليبيا_برس

2023-02-12 16:10:37

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