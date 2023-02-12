عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة: – المشاورات جارية الآن لتشكيل لجنة جديدة قبل نهاي

عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة:
– المشاورات جارية الآن لتشكيل لجنة جديدة قبل نهاية فبراير لاختيار حكومة جديدة تُشرف على الانتخابات.
– السلطة الحالية لا يمكنها الإشراف على الانتخابات.
– إجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن غير ممكن.
– الخيار الأسلم الذي تجرى مشاورات بشأنه حاليا يتمثل في الوصول إلى سلطة واحدة للإشراف على الانتخابات.
– القوانين الانتخابية هي سبب الخلاف حتى الآن بين المجلسين.
– ما جاء في التعديل الدستوري الأخير هو نتاج التفاهم بين لجنتي الدولة والنواب في القاهرة.
– مجلس الدولة سيوافق على التعديل 13 للإعلان الدستوري، الذي تضمن النقاط الرئيسية لشكل الدولة ونظام الحكومة.
– التعديل بمثابة قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية القوانين الانتخابية التي ينتظرها مجلس الدولة.
#ليبيا_24
2023-02-12 15:07:58
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