عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: لا توجد صعوبة في التوافق بين “النواب والدولة” على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ــ من الضروري وجود حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات، شريطةَ ألا يترشح رئيسُها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ــ مسألة الحكومة لن تكون عائقًا كبيرًا أمام إجراء الانتخابات، بشرط ألا يترشح رئيس أي حكومة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ــ تغيير المناصب السيادية، استحقاق هام يجب إنجازه نحو طريق إجراء الانتخابات، وفق الآلية التي تم التوافق عليها بين المجلسين.

ــ من الضروري إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة ربوع البلاد، لتكون الانتخابات مقبولة ولكي لا يُطعن في نتائجها.

ــ يجب تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تضمن إخراج المليشيات من المشهد، لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-12 17:00:53

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