صور | بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة يجتمع باللجنة الأمنية للاحت

صور | بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة يجتمع باللجنة الأمنية للاحتفال بالذكرى الـ 12 لثورة 17 فبراير لمناقشة الاستعدادات و التحضيرات لتأمين الحفل. #ليبيا #المرصد (وزارة الداخلية)
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