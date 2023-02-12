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صور | بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة يجتمع باللجنة الأمنية للاحت

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة يجتمع باللجنة الأمنية للاحتفال بالذكرى الـ 12 لثورة 17 فبراير لمناقشة الاستعدادات و التحضيرات لتأمين الحفل. #ليبيا #المرصد (وزارة الداخلية)





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ليبيا مباشر

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