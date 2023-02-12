أمير الجماعة الليبية المقاتلة، عبدالحكيم بلحاج: مستعد للنزول للميادين للمطالبة ب

أمير الجماعة الليبية المقاتلة، عبدالحكيم بلحاج: مستعد للنزول للميادين للمطالبة بإجراء الانتخابات، ومن حق أي شخص التعبير عن رأيه سلميًا وعلى الدولة حمايته.

ــ على عقيلة صالح عدم إطالة الجلسات مع خالد المشري، فالخلاف بينهما لا يمكن أن يستمر، ويجب حسمه.

ــ يجب عدم الإسراع في تلبية صراع التنافس على السلطة، لأن الأزمة تطال الوطن بأسره.

ــ لا تزال سلبية الشعب الليبي موجودة منذ رصدتها حينما كنت مسؤولاً عن الجماعة الليبية المقاتلة في المنطقة الشرقية.

ــ حزب الوطن مُجمد حاليًا، لكننا نمارس العمل السياسي من خارج نطاق حزب الوطن.

ــ أتعامل مع الجميع بمن فيهم #روسيا و #السعودية و #الإمارات، والخلافات الحالية الظاهرة بسبب الشقاق الحادث في ليبيا، وكل دولة لها مصالحها.

ــ باثيلي لديه فرصة لتحقيق ما فشل فيه المبعوثين السابقين، بسبب طريقة تعاطيه مع الأزمة. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-02-12 18:21:54

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