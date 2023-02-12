خبر | وزارة الرياضة بحكومة الدبيبة تدعو إلى اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لرؤساء ال

خبر | وزارة الرياضة بحكومة الدبيبة تدعو إلى اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لرؤساء الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز بحضور الدبيبة و الوزير عبدالشفيع الجويفي و عبدالحكيم الشلماني رئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم. #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي )