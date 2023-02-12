ذكرت وزارة النفط والغاز، بحكومة الدبيبة، اليوم الأحد، بأن قيمة الاتفاق مع شركة ا

ذكرت وزارة النفط والغاز، بحكومة الدبيبة، اليوم الأحد، بأن قيمة الاتفاق مع شركة ايني الإيطالية في العام 2008 تتعدى 27 مليار دولار، وبحسب بيان للوزارة، فإن الاتفاق يشمل 9 اكتشافات غازية غير مطورة ودراسة إنشاء معمل تسييل للغاز بمليتة، فيما أشارت وزارة النفط في بيان سابق إلى أن قيمة الاتفاقية التي وقعتها مؤسسة النفط بلغت 8 مليارات دولار وأنها ستتم مناصفة بين المؤسسة وشركة إيني الإيطالية.

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