افتتح وزير المواصلات بحكومة الدبيبة، محمد الشهوبي، اليوم الأحد، محطة ركاب ميناء الشعاب طرابلس البحري، وتم تسيير أولى الرحلات لمدينة جرسيس التونسية، وبحسب الحساب الرسمي للحكومة، فإن خط ليبيا تونس البحري يصب في صالح البلدين اقتصاديا، حيث ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا، بنسبة 67% خلال 11 شهرًا من العام الماضي، مقارنة بزيادة 7 في المئة فقط بين العامين 2010 و2021.

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