عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري: باثيلي أشار في لقائه مع كتلة التوافق لأ

عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري: باثيلي أشار في لقائه مع كتلة التوافق لأهمية وجود حكومة موحدة لإجراء الانتخابات.

– قدمنا لباثيلي مبادرة نعتقد أنها تعالج الانسداد السياسي الحاصل.

– المبادرة تضمنت أفكارًا لمعالجة نقاط الخلاف في الملف الدستوري.

– جرى ذلك قبل أن يصدر مجلس النواب التعديل الدستوري كما “قدمنا بدائل مختلفة لتوحيد السلطة التنفيذية “.

– الفكرة الأساسية التي ارتكزت عليها المبادرة هي تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تتحدث عن مسار للحوار الليبي برعاية أممية.

– قدمنا تصورا لشكل هذا الملتقى وأطرافه وممثليه.

– باتيلي يبدو مازال في مرحلة الاستماع لأفكار أطرف للعملية السياسية.

– هناك حاجة للاتفاق على بعض الجزئيات قبل صدور التعديل الدستوري الأخير رسميًا.

– هناك بعض الأطراف السياسية تدعي أنها حريصة على إجراء الانتخابات وسرعان ما توجه ماكينتها الإعلامية صوب أي اتفاق بين المجلسين لتشويهه. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-12 21:19:52

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