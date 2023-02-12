عضو مجلس الدولة صفوان المسوري:

– التعديل الدستوري الـ 13 خطوة إيجابية وأعتقد أن المجلس سيوافق عليه.

– ربما تكون هناك حاجة للاتفاق على بعض الجزئيات قبل صدور التعديل رسميا.

– هناك بعض الأطراف السياسية تدعي أنها حريصة على إجراء الانتخابات وسرعان ما توجه ماكينتها الإعلامية صوب أي اتفاق بين المجلسين لتشويهه.

– لقاؤنا في كتلة التوافق الوطني مع باتيلي كان مطولا وشفافا، وقدمنا له مبادرة نعتقد أنها تعالج الانسداد السياسي الحاصل.

– المبادرة تضمنت أفكارا لمعالجة نقاط الخلاف في الملف الدستوري، حيث جرى ذلك قبل أن يصدر مجلس النواب التعديل الدستوري كما قدمنا بدائل مختلفة لتوحيد السلطة التنفيذية.

– الفكرة الأساسية التي ارتكزت عليها المبادرة هي تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تتحدث عن مسار للحوار الليبي برعاية أممية.

– تم تقديم تصورا لشكل هذا الملتقى وأطرافه وممثليه.

– المبعوث الأممي يبدو مازال في مرحلة الاستماع لأفكار أطراف العملية السياسية.

– لابد من وجود حكومة موحدة لإجراء الانتخابات.

#ليبيا_24

2023-02-12 21:42:01

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