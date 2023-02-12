شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب بإمرة مختار الجحاوي تعلن مقتل 2 من أفراد السري

شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب بإمرة مختار الجحاوي تعلن مقتل 2 من أفراد السرية 60 التابعة لها في اشتباكات الزاوية الأخيرة.

الشعبة: مجموعة مسلحة هجمت على مقر السرية سقط منها 2 من المشاركين في الهجوم.

الاشتباكات كان سببها قيام عناصر السرية 60 بقتل مروان بلقاسم دراء، وعاصم السنوسي، إثر الرماية عليهم بالرصاص، بمنطقة ضي الهلال قبل حوالي أسبوع.

المجموعة المسلحة منحت السرية مهلة لتسليم المتهمين وانتهت المهلة اليوم وقامت المجموعة بتحشيد عناصرها وسياراتها المسلحة مرة أخرى أمام محطة وقود الزروق بمنطقة الشرفاء.

المجموعة المسلحة تمهد للهجوم على قوة مكافحة الإرهاب التابعة للرئاسي والمتمركزة بجوار معهد 24. #ليبيا_برس

2023-02-12 22:33:23

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