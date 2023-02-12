عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: – لا توجد صعوبة في التوافق بين النواب والدولة عل

عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة:

– لا توجد صعوبة في التوافق بين النواب والدولة على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

– من الضروري وجود حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات، شريطةَ ألا يترشح رئيسُها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

– تغيير المناصب السيادية، استحقاق هام يجب إنجازه نحو طريق إجراء الانتخابات، وفق الآلية التي تم التوافق عليها بين المجلسين.

– من الضروري إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة ربوع البلاد، لتكون الانتخابات مقبولة ولكي لا يُطعن في نتائجها.

– يجب تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تضمن إخراج المليشيات من المشهد، لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.

#ليبيا_24

2023-02-12 23:00:01

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