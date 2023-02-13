عضو مجلس النواب علي التكبالي: – أؤيد دعوة النائبة سعاد عبد الله لترسيم الحدود م

عضو مجلس النواب علي التكبالي:

– أؤيد دعوة النائبة سعاد عبد الله لترسيم الحدود مع الجزائر، على أثر ورود معلومات مفادها أن الجزائر ضمت عدة كيلومترات من قرية إيسين الغنية بالنفط والغاز، والتي تقع داخل الحدود الجغرافية لمدينة مدينة غات.

– الجزائر دأبت على هذا الفعل منذ عهد النظام السابق، وكانت وما زالت لديها أهداف توسعية لضم مدينة غات الغنية بالنفط، لذلك تقوم في كل مرة بقضم جزء من التراب الليبي لصالحها.

– تقنية الحقول الذكية ستضع حدًا لمطامع الدول المجاورة في النفط والغاز الليبي، لأنها ستسرع من عملية استكشاف آبار النفط وحقول الغاز على المناطق الحدودية المشتركة من دون حاجة إلى التنقل إلى هناك.

– على المؤسسة الوطنية للنفط أن تعمم هذه التقنية الذكية على جميع الحقول لتطوير عملية الاستكشاف النفطي والغازي، خصوصًا منها آبار النفط والغاز التي توصلت إليه المؤسسة الوطنية للنفط عام 2014 في حوض غدامس (يتوسط ليبيا وتونس والجزائر)، والرفع من قدرته الإنتاجية.

#ليبيا_24

2023-02-13 01:00:01

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