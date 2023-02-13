شارك وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك، في المنتدى السابع للمالية العامة ف

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك، في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية والمنعقد بدولة الإمارات تحت عنوان “الاستدامة المالية في العالم العربي بعد جائحة كورونا فرص وتحديات”، بهدف تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية ومناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة.

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